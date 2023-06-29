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В США мужчина ограбил девушку и пригласил ее на свидание

Daily Mail: в США грабитель предложил вернуть девушке деньги и пригласил ее на свидание

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WRTV

В Индианаполисе мужчина ограбил девушку, а после этого нашел ее в социальных сетях и предложил встретиться. Об этом сообщил Daily Mail.

По данным издания, 8 мая 2023 года Эмбер Бераун вернулась с работы домой. Около почтового ящика к ней подошел неизвестный и, угрожая пистолетом, потребовал пустить его в дом. Девушка ответила отказом. Она предложила отдать $100, которые лежали у нее в машине, что устроило мужчину.

Все еще угрожая пистолетом, неизвестный спросил у девушки, есть ли у нее молодой человек и добавит ли она его в друзья в социальных сетях. Потерпевшая подумала, что после этого мужчина уйдет, поэтому выполнила его требование.

Почти сразу грабитель стал отправлять ей сообщения. Он сказал, что вернет деньги, потому что она «слишком хорошенькая для ограбления», и предложил встретиться.

Позднее выяснилось, что 12 июня 2023 года мужчина принял участие в новом ограблении с применением огнестрельного оружия. Его арестовали по подозрению в совершении кражи со взломом, незаконном хранении оружия и избиении.

Ранее выходцы из Tinder создали нейросеть для знакомств с девушками в интернете.

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