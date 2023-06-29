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Правозащитная организация «Агора»* внесена в список нежелательных в России

Минюст России внес организации «Агора» и «Завет церквей NCCN» в список нежелательных

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Минюст России внес международную правозащитную группу со штабом в Болгарии «Агора» (признана в РФ нежелательной организацией) и американскую организацию «Завет церквей NCCN» в перечень нежелательных. Об этом сообщается на сайте министерства.

Уточняется, что организации включены в перечень нежелательных в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» решением первого заместителя Генпрокурора России.

Согласно российскому законодательству, нежелательными являются «иностранные и международные неправительственные организации (НПО), деятельность которых признана представляющей угрозу основам конституционного строя страны, обороноспособности или безопасности государства».

Ранее эколог Асхат Каюмов назвал «вредным решением» признание WWF нежелательной в России организацией.

21 июня Генпрокуратура России признала «Всемирный фонд природы» (признан в РФ иностранным агентом) нежелательной организацией.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

*  признана в РФ нежелательной организацией
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