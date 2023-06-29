«Без мандража»: власти Ростовской области рассказали, как граждане пережили попытку мятежа

Жители Ростовской области смогли пройти ситуацию с вооруженным мятежом «без мандража», рассказал Life губернатор региона Василий Голубев.

«Жители все время были без мандража, и весь период времени жители были в порядке», — ответил он на соответствующий вопрос.

По его словам, сейчас в регионе уже восстановили дороги после того, как по ним прошла военная техника ЧВК «Вагнер», поэтому следов вооруженного мятежа почти не осталось.

Напомним, вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны России якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны заявили, что данные сообщения не соответствуют действительности и являются информационной провокацией, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, в нем он назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов. В Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате сторонам удалось договориться о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Александр Лукашенко позже подтвердил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал 27 июня в Белоруссию.

Ранее в США заявили об укреплении позиций Путина после попытки мятежа в России.