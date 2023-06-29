Следователь просит закрыть судебный процесс по делу о покушении на Прилепина

Следователь в Басманном суде Москвы заявил, что заказчики покушения на писателя Захара Прилепина пока не установлены, как и орудие преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заказчики пока не установлены, как и в полном объеме орудие преступления», — заявил следователь.

Таким образом он обосновал необходимость закрыть судебный процесс от публики.

Ранее президент России Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества.

Писатель награжден с формулировкой «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

К ордену также посмертно представлен помощник Прилепина Александр Шубин, погибший во время покушения на литератора.

6 мая 2023 года произошел взрыв в машине, в которой Прилепин ехал с Александром Шубиным в Нижегородской области. Шубин погиб на месте, писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт. Сейчас писатель проходит курс реабилитации.

Ранее Прилепин заявил, что накануне покушения видел своего убийцу.