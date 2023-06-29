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При взрыве в филиппинском ТЦ пострадали люди

Inquirer: по меньшей мере 18 человек пострадали из-за взрыва в филиппинском ТЦ

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Depositphotos

По меньшей мере 18 человек получили ранения в результате взрыва газа в торговом центре в филиппинской провинции Восточный Миндоро. Об этом сообщает издание Inquirer со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

«По данным местных властей, взрыв, который произошел... в торговом центре в городе Калапан, также повредил не менее 13 автомобилей, припаркованных рядом. Пострадали по меньшей мере 18 человек. Первоначальное расследование показало, что причиной взрыва стала утечка газа в ресторане корейской кухни», — говорится в публикации.

По словам мэра города Малоу Морилло, среди раненых были четыре сотрудника ресторана, курьер и клиенты.

До этого в море загорелся филиппинский паром, который перевозил 120 пассажиров и членов экипажа.

Отмечается, что судно Esperanza Star загорелось на рассвете, когда следовало из филиппинской провинции Сикихор в провинцию Бохол.

Информация о том, сколько человек были спасены и есть ли погибшие, не приводится.

Ранее стала известна причина пожара в ТЦ «Галерея» в Подмосковье.

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