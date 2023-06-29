Глава Хакасии Коновалов признан самым неэффективным губернатором России

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов оказался в конце списка глав субъектов РФ за май-июнь 2023 года, составленным центром информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг». Об этом сообщает «Агентство информационных сообщений».

Отмечается, что результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

В качестве респондентов привлекаются не только эксперты узкой специализации, но люди с разными профессиями. Для оценки деятельности глав регионов «сознательно задействуют максимально широкий круг экспертов самой широкой профессиональной и социальной принадлежности», говорится на сайте «Национального рейтинга губернаторов».

Такой состав экспертной группы, уточняют создатели проекта, позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, приближенными к мнению «простых людей» с поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества.

Список губернаторов доступен на сайте «Национальный рейтинг».

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