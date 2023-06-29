Полицейские потребовали взятку у отца подростка-мотоциклиста и принудили к сексу его мать

На Кубани бывших инспекторов ДПС, остановивших мальчика на мотоцикле, осудили за злоупотребление должностными полномочиями после вымогательства взятки. Как пишет объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, один из осужденных также был признан виновным в понуждении к действиям сексуального характера.

Инцидент произошел в августе 2021 года в Брюховецком районе. Тогда инспекторы ДПС Сергей Кудрявцев и Александр Чумак находились на маршруте патрулирования и остановили кроссовый мотоцикл под управлением несовершеннолетнего. От преследования он успел скрыться в родительском доме, из него вышел отец ребенка и предстал перед сотрудниками МВД. В то же время к дому подъехала мать мотоциклиста, которая при подъезде нарушила требования дорожной разметки на глазах у полицейских.

После того, как правоохранители зафиксировали два административных правонарушения, они предложили супругу нарушительницы заплатить за проступки его близких 20 тыс. руб. и разобраться с проблемной ситуацией на месте. Пообещав не направлять в контролирующие органы материалы для постановки подростка на профилактический учет, они добились «вознаграждения» только в 15 тыс. руб.

В тот же день Кудрявцев заставил родительницу малолетнего водителя вступить с ним в интимную связь, пользуясь тем, что женщина беспокоится о будущем сына и опасается административных мер в ее отношении.

В итоге суд признал Кудрявцева и Чумака виновными. Первый получил в качестве наказания 5 лет лишения свободы, а его подельник — 4,5 года. Оба отправятся отбывать сроки в исправительную колонию общего режима и выплатят 450 тыс. руб. штрафа. Кроме того, их на 4 года лишили права занимать должности на госслужбе.

Ранее трех полковников осудили по делу о взятках за обслуживание полицейских автомобилей.