Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полицейские потребовали взятку у отца подростка-мотоциклиста и принудили к сексу его мать

Экс-инспекторы ДПС получили реальные сроки за превышение полномочий и принуждение к сексу

close
100%
Depositphotos

На Кубани бывших инспекторов ДПС, остановивших мальчика на мотоцикле, осудили за злоупотребление должностными полномочиями после вымогательства взятки. Как пишет объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, один из осужденных также был признан виновным в понуждении к действиям сексуального характера.

Инцидент произошел в августе 2021 года в Брюховецком районе. Тогда инспекторы ДПС Сергей Кудрявцев и Александр Чумак находились на маршруте патрулирования и остановили кроссовый мотоцикл под управлением несовершеннолетнего. От преследования он успел скрыться в родительском доме, из него вышел отец ребенка и предстал перед сотрудниками МВД. В то же время к дому подъехала мать мотоциклиста, которая при подъезде нарушила требования дорожной разметки на глазах у полицейских.

После того, как правоохранители зафиксировали два административных правонарушения, они предложили супругу нарушительницы заплатить за проступки его близких 20 тыс. руб. и разобраться с проблемной ситуацией на месте. Пообещав не направлять в контролирующие органы материалы для постановки подростка на профилактический учет, они добились «вознаграждения» только в 15 тыс. руб.

В тот же день Кудрявцев заставил родительницу малолетнего водителя вступить с ним в интимную связь, пользуясь тем, что женщина беспокоится о будущем сына и опасается административных мер в ее отношении.

В итоге суд признал Кудрявцева и Чумака виновными. Первый получил в качестве наказания 5 лет лишения свободы, а его подельник — 4,5 года. Оба отправятся отбывать сроки в исправительную колонию общего режима и выплатят 450 тыс. руб. штрафа. Кроме того, их на 4 года лишили права занимать должности на госслужбе.

Ранее трех полковников осудили по делу о взятках за обслуживание полицейских автомобилей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях