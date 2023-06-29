Эксперт объяснил, почему дверь нужно закрывать на все замки

Перед уходом из дома необходимо всегда закрывать дверь на все замки, причем не только ради безопасности, но и для продления срока службы замковых механизмов. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев.

«Два или три надежных замка вскрыть сложнее и дольше, а за это время кто-нибудь спугнет воров или вызовет полицию... И второй момент: если долго не пользоваться одним из замков, то механизм потихоньку засорится, начнет заедать. Чтобы ключ не клинило, лучше пользоваться всеми замками», — отметил Васильев.

Также Васильев объяснил, как защитить замки входной двери от взлома. Для этого, по словам эксперта, необходимы специальные бронепластины толщиной 1,5-2 мм. Он отметил, что злоумышленники не смогут высверлить подобные устройства. Также он посоветовал устанавливать два разных замка.

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