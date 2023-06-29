Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему дверь нужно закрывать на все замки

Строительный эксперт Васильев: использование всех дверных замков продлит срок их службы

close
100%
Depositphotos

Перед уходом из дома необходимо всегда закрывать дверь на все замки, причем не только ради безопасности, но и для продления срока службы замковых механизмов. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев.

«Два или три надежных замка вскрыть сложнее и дольше, а за это время кто-нибудь спугнет воров или вызовет полицию... И второй момент: если долго не пользоваться одним из замков, то механизм потихоньку засорится, начнет заедать. Чтобы ключ не клинило, лучше пользоваться всеми замками», — отметил Васильев.

Также Васильев объяснил, как защитить замки входной двери от взлома. Для этого, по словам эксперта, необходимы специальные бронепластины толщиной 1,5-2 мм. Он отметил, что злоумышленники не смогут высверлить подобные устройства. Также он посоветовал устанавливать два разных замка.

Ранее исследование показало, как часто россияне просят соседей присмотреть за жильем во время отъезда.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях