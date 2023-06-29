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Психолог объяснила, чем полезны объятия для мозговой деятельности

Психолог Сальникова: объятия являются одним из компонентов сенсорного развития людей

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Depositphotos

Объятия играют важную роль для людей, специалисты отмечают, что они снижают стресс и поднимают настроение, а также могут повлиять на мозговую деятельность человека. Об этом «Радио 1» рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.

Эксперт назвала объятия невербальным способом общения, который формирует в людях чувство защищенности. Это происходит с самого рождения ребенка во время взаимоотношений с родителями. После данное чувство проявляется и во взрослом возрасте, объяснила Сальникова.

По ее словам, объятия — это также один из компонентов сенсорного развития человека. В момент объятий в мозг человека поступают сигналы, активизирующие его различные участки.

«Когда мы нервничаем, испытываем стресс, мы хотим съесть пирожных, послушать шум воды, посмотреть на огонь и так далее. Объятия тоже входят в эту группу и относятся к тактильной сфере. Все наши сенсорные стимулы, в том числе зрительные, обонятельные, осязательные и тактильные связаны с различными отделами головного мозга. Когда они активизируются, различные участки мозга начинают работать и воздействовать на нервную систему. В этот момент включается рациональное мышление, тем самым уровень стресса снижается», — уточнила специалист.

Эндокринолог Видновской больницы Анна Кузнецова до этого назвала объятия одним из способов поддерживать в балансе гормональный фон.

Ранее в Омске младенец попал в больницу после объятий матери.

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