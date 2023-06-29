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В Санкт-Петербурге пенсионерка пыталась поджечь отделение банка

Baza: в Петербурге задержали пенсионерку, пытавшуюся поджечь банк с криком «Слава Украине»

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Телеграм канал «Baza»

В Санкт-Петербурге полицейские задержали пенсионерку, пытавшуюся поджечь отделение банка с криками «Слава Украине». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, на такой шаг женщину заставили пойти мошенники, убедившие ее, что так она сможет избежать уголовного преследования.

«66-летняя Ольга Беляева пришла в отделение на улице Кораблестроителей с двумя бутылками бензина. Зайдя в фойе, пенсионерка вылила жидкость на стену и подожгла со словами «Слава Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из банка были эвакуированы 20 человек.

Беляева сообщила стражам порядка, что мошенники начали звонить ей в середине июня. По их указаниям она несколько раз переводила деньги на «безопасный счет». Недавно пенсионерке позвонил «сотрудник ФСБ» и рассказал женщине, что она якобы фигурирует в уголовном деле об отправке денежных средств на Украину, и для того, чтобы избежать уголовного преследования, ей необходимо поджечь отделение банка.

Telegram-канал Shot сообщал, то пенсионерка выбросила из окна полмиллиона рублей, послушав мошенников.

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