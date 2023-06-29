В бананах, прибывших в порт Петербурга, нашли 50 брикетов кокаина на 450 млн рублей

На таможне в петербургском порту обнаружили особо крупную поставку кокаина, прибывшую в контейнере с бананами. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службе.

В Большой порт Санкт-Петербург прибыла партия из 10 рефрижераторных контейнеров с бананами. Груз везли транзитом в Узбекистан через африканские и европейские порты.

Во время процедуры сканирования на таможенном посту Гавань в холодильной установке были обнаружены тайники, в которых были спрятаны 50 брикетов с подозрительным порошком. На экспертизе выяснилось, что таким образом контрабандисты провозили кокаин. По предварительной оценке, стоимость партии составляет более 450 млн руб.

Возбуждено уголовное о контрабанде наркотических средств.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Им может грозить пожизненное лишение свободы с крупным штрафом.

Ранее британская полиция арестовала партию кокаина на почти $50 млн в коробках с бананами.