В школе «Лукоморье» не верят, что их учительница убила сына

Директор школы семейного образования «Лукоморье», где работала опекун пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика Далера, Марина Лагунова, рассказала «Газете.Ru», что женщину очень любили и дети, и родители. По словам Лагуновой, у нее «не укладывается в голове», как педагог могла «столько времени врать», что с ее сыном все в порядке.

«Нормальный, положительный человек. Дети ее очень любили. В семье достаток, ни в чем нужды не знали. У детей тоже в голове сейчас не укладывается ничего. Конфликтов не было. Вообще в голове не укладывается, как можно было нам столько времени врать. Мы же постоянно слышали истории про него и про то, как он убегает и что он творит дома. Это регулярно было. Полгода нам врали просто, невозможно это уложить в голову. Она преподавала географию и биологию. С детьми отлично ладила. Родители тоже любили, все к ней в гости рвались. Сама обижалась, что туда все к ней рвутся. Говорю: «Чем там лучше-то?» Очень любили, хороший, позитивный человек», — рассказала она.

По мнению Лагуновой, с ребенком мог произойти несчастный случай, а его опекун «натворила ерунды», потому что испугалась, что у нее заберут других детей.

«Я думаю, что скорее всего был какой-то несчастный случай. Она просто, как говорят дети, испугалась, что старших заберут, к которым она очень привязана. И просто, видимо, по глупости растерялась и что-то натворила ерунды», — добавила она.

29 июня волонтеры отряда «Лиза Алерт» нашли в гаражном комплексе спрятанное в сумку тело пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика. Его опекун сообщила полиции, что утром 26 июня ребенок вышел из квартиры и пропал. По факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело.

Позднее стало известно, что смерть ребенка наступила несколько месяцев назад, а опекун скрывала от органов опеки факт его гибели. Следователи задержали женщину, а ее шестерых детей, из которых трое биологических, забрали органы опеки. Кроме того, глава СУ СК поручил возбудить уголовное дело на сотрудников органов опеки, которые должны были проверять семью.

Ранее в Приамурье нашли заблудившегося в тайге мальчика.