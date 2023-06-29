Продюсер Владимир Киселев высказался об отъезде Галкина и Пугачевой

Продюсер, музыкант, основатель группы «Земляне» Владимир Киселев в программе «Мужской разговор» телеканала «Открытый мир» высказал свою позицию по отношению к звездам российского шоу-бизнеса, покинувших страну после начала СВО. Отвечая на вопрос журналиста касательно отъезда Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), Киселев назвал юмориста врагом своей Родины.

«Максим Галкин — враг своей Родины, про него и говорить нечего. Но Алла Борисовна, как мать своих детей, поехала со своим мужем. Она ничего не сказала, на чьей она стороне. Но мы ее потеряли. А надо ли было ее терять? Может быть, можно было ее удержать?» — заметил Киселев.

Говоря о своей гражданской позиции и рассказывая о концертах, проведенных на линии СВО, музыкант признался, что считает самым страшным наказанием для человека — оказаться отрезанным от своей Родины.

«Русский без России жить не может. Да, есть приспособленцы, которые могут так прожить. Но я считаю, что отрезать от себя Москву, Ленинград, Волгу — это невыносимо. Отрезать от себя пуповину родной земли — самое страшное наказание».

Напомним, после начала СВО Владимир Киселев создал патриотический марафон, в рамках которого артисты отправлялись на Донбасс линию с концертами и гуманитарной помощью.

Кроме того, музыкант учредил премию для военных, подбивших вражескую тяжелую бронетехнику западного производства на поле боя.

Посмотреть полную версию интервью можно на YouTube-канале Юрия Мильчинского.

Напомним, Галкина включили в список физических лиц — иноагентов в сентябре 2022 года. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

После начала военной спецоперации России на территории Украины Галкин покинул страну.