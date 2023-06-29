Основатель «Рувики» рассказал о принципиальных отличиях проекта от других энциклопедий

Работа энциклопедии «Рувики» в отличии от «Википедии» будет организована на основе сочетания усилий пользователей (волонтеров) и профессиональной редакции. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал основатель проекта Владимир Медейко.

Он объяснил, что стоит за созданием проекта и чем он будет отличаться от других свободных энциклопедий. Медейко подчеркнул, что «Рувики» не будет полной копией «Википедии».

«Мы берем проект «Википедии» за основу, но хотим создать иной продукт, который будет развиваться по другой модели. В «Википедии» истинность утверждений не имеет значения, важна только их проверяемость. Именно поэтому каждое высказывание должно быть подтверждено ссылкой на авторитетный источник информации», — сказал эксперт

По его словам, в «Википедии» многое оставлено на усмотрение именно авторов, а не экспертов. При этом проект «Рувики» объединит интересы общества и экспертов, уточнил он.

«Наша цель сделать так, чтобы хотя бы основная часть статей по онкологии была выверена профессиональным сообществом онкологов, и читатель мог ясно видеть, кто провел выверку. И знать, что этот фрагмент — энциклопедически верен и является фактом, а не мнением», — отметил Медейко.

Он объяснил, что для этого на ресурсе вводится понятие «Рецензированной статьи» (если над ней работали эксперты: ученые, музеи, другие специализированные институции) и «Выверенной статьи» (если над ней работала редакция проекта).

Также эксперт заявил, что в «Рувики» будет профессиональная редакция, а работа будет организована на основе сочетания усилий пользователей (волонтеров) и профессиональной редакции.

«Сейчас это уже порядка 50 человек с энциклопедическими знаниями в разных областях. Волонтеры привносят в проект актуальные темы в интересах общества, а редакция в партнерстве с привлеченными экспертами и профессиональными площадками обеспечивают качество содержания статей.

Уже на старте у нас 1,9 миллиона статей. И мы начинаем активную работу над тем, чтобы этот массив становился качественнее с каждым днем», — сказал он.

Эксперт объяснил, что редакция не пропустит материал без должной проверки или если он элементарно плохо написан с энциклопедической точки зрения.

«Если же тема сложная и требует общественной дискуссии, она будет выноситься на общественный совет «Рувики», куда планируется привлечь ведущие вузы и научные институты. Совет будет проводить обсуждения и принимать взвешенные решения», — заявил он.

Ранее сообщалось, что мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation — владельца русскоязычной «Википедии» — на 1,5 млн рублей. Это был как минимум десятый полученный компанией в 2023 году штраф за неудаление подлежащей удалению информации.