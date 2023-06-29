Маркетплейсы в России зафиксировали повышенный спрос на символику ЧВК «Вагнер»

Маркетплейсы в России зафиксировали рост спроса на товары с символикой ЧВК «Вагнер», после вооруженного мятежа, который произошел 23-24 июня, цены на некоторые из них подскочили на 40%. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В издании уточнили, что и сами продавцы говорят о высокой популярности такой продукции.

«Вы не представляете, как у нас все раскупали, особенно в воскресенье. Мы пришли в понедельник на работу и просто обалдели от количества заказов. Нашивки, флаги, значки — буквально в каждом заказе было что-то с символикой «Вагнера». А то и весь заказ из нее состоял», — рассказали в одном из магазинов.

При этом они заверили, что ограничений на данную символику нет, поэтому носить ее можно свободно. Эту информацию подтвердил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. В данном вопросе он предложил руководствоваться принципом «что не запрещено — то разрешено».

«С точки зрения правового регулирования символика ЧВК «Вагнер» не является запрещенной к обороту. Ее можно сравнить с символикой, например, советской пионерии или любой другой общественной или коммерческой организации», — пояснил он.

Напомним, вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны России якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны заявили, что данные сообщения не соответствуют действительности и являются информационной провокацией, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, в нем он назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов. В Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате сторонам удалось договориться о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Александр Лукашенко позже подтвердил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал 27 июня в Белоруссию.

Ранее в Госдепе назвали последствия прихода ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.