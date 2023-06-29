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В Красноярске неизвестный попытался сорвать богослужение, раскидав останки барана по храму

В Красноярске мигрант принес голову барана в храм, пытаясь сорвать богослужение

Неизвестный едва не сорвал богослужение в красноярском храме, принеся голову барана. Об этом сообщается в группе храма Рождества Христова в Красноярске во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в день празднования Курбан-байрама.

«Во время вечернего богослужения, когда у мусульман праздник, неизвестный нам человек, предположительно, мигрант, препятствовал богослужению в нашем храме: он принес с собой останки барана, выкрикивал претензии по поводу военных действий в Чечне и на Украине, оскорблял своим поведением прихожан», — описали произошедшее представители прихода.

Судя по видео, мужчина пришел в церковную лавку и выбросил останки животного из пакета, а затем спокойно подошел к витринам и стал изучать их содержимое.

Как рассказал изданию Gornovosti настоятель храма, кроме того, неизвестный успел включить исламскую музыку.

«У него не было цели повредить кого-либо. Он принес с собой жертву – голову барана, выкрикивал ужасные вещи и включал исламскую музыку. У мужчины было сознательное желание оскорбить» — заявил Максим Смоляков.

На место приезжали сотрудники полиции. Официальных комментарием по поводу ситуации от правоохранителей не поступало.

Ранее в Турции коза прыгнула в море, чтобы избежать жертвоприношения в первый день Курбан-байрама в провинции Мерсин.

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