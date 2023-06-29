В Забайкальском крае мужчину подозревают в изнасиловании и покушении на падчерицу

В селе Харагун Забайкальского края 45-летний Илья Борисов разыскивается по подозрению в изнасиловании и попытке лишить жизни свою шестнадцатилетнюю падчерицу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на данные правоохранителей.

По информации канала, полицейские уже сутки разыскивают его.

В публикации сообщается, что 45-летний мужчина переборщил с алкоголем и стал приставать к дочери своей жены. По предварительным данным, девушка оказала сопротивление, но мужчина избил ее, вследствие чего она упала в обморок. Надругавшись над падчерицей, насильник решил закопать ее, но прохожие вызвали скорую помощь и спугнули злоумышленника. Он сбежал, последний раз его видели в соседней деревне в магазине.

Уточняется, что девушка жива и сейчас находится в больнице.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что в Московской области мужчина изнасиловал восьмиклассницу, сбежавшую из дома после ссоры с родителями.

До этого похожий инцидент произошел в Казани. Там иностранец изнасиловал 22-летнюю девушку неподалеку от общежития Казанского федерального университета.