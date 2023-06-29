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Российских школьников обяжут трудиться на пользу общества

«Ъ»: школьников обяжут трудиться, но не все педагоги согласны с инициативой

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Законопроект о трудовом воспитании российских школьников был единогласно принят депутатами Государственной думы РФ на первом чтении. Предлагаемые поправки к закону «Об образовании» предусматривают введение обязательной программы общественно полезного труда в среднем образовании. Как пишет издание «Коммерсантъ», школьников будут вовлекать в различные деятельности, такие как посадка деревьев на школьной территории, оформление классов, актовых и спортивных залов для мероприятий, а также помощь библиотекам и музеям. При этом согласие родителей больше не потребуется для таких мероприятий.

Депутаты подчеркивают, что эти изменения направлены на борьбу с «идеологией потребления» и на устойчивый рост российской экономики. Однако представители педагогического сообщества отмечают, что «умение ориентироваться в обществе формируется через труд только в том случае, если сам труд является личным и осознанным выбором», говорится в материале издания.

В мае 2022 года депутаты госсовета Удмуртии выступили с предложением ввести обязательное трудовое воспитание. В своем обращении к Госдуме и правительству РФ они указали на положительный опыт советской школы в области воспитания любви к труду и предложили восстановить школьные мастерские, технопарки, ученические производственные бригады, трудовые отряды и летние лагеря труда и отдыха. Удмуртские парламентарии отметили, что реформы в образовательной сфере привели к тому, что основной целью стало предоставление «образовательных услуг», а не обучение и воспитание целостной личности.

Ранее директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре заявила, что привычка ответственно и качественно выполнять свою работу, умение взаимодействовать с командой единомышленников, уважение к труду других, — все это должно формироваться в образовательной деятельности. Она считает, что ученик не может научиться трудолюбию, наблюдая за трудом других, он должен сам по мере своих возможностей участвовать в нем.

Ранее индианка танцевала 127 часов подряд.

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