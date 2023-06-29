На вулкане Эбеко произошел новый пепловый выброс

На вулкане Эбеко новый пепловый выброс. По информации Telegram-канала «ЧП Сахалин», столбы дыма поднялись на высоту до трех километров.

Шлейф распространился в северо-восточном направлении. Вулкан в последнее время часто проявляет активность.

Так, 27 июня пепловый выброс был зафиксирован на вулкане Эбеко.

Эбеко — действующий вулкан высотой 1156 метров, расположенный в 6 км от Северо-Курильска на острове Парамушир. Один из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды. Является сложным стратовулканом с необычной вершинной структурой, состоящей из трёх кратеров. На Эбеко находятся термальные источники, питающие ручьи и речки с насыщенным химическим составом вод. Вулкан был впервые описан в 1878 году британским исследователем Джоном Милном. В настоящее время Эбеко является предметом интенсивных научных исследований.

11 апреля на Камчатке началось сильнейшее извержение вулкана Шивелуч, при котором высота пепельного столба достигла 15 километров, и пепел выпал в нескольких населенных пунктах полуострова. Этот пеплопад был признан самым сильным за последние 60 лет.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.