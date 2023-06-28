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В Москве неизвестный схватил сумку с 38 млн рублей и уехал на Mercedes

РЕН ТВ: грабитель на Mercedes вырвал из рук прохожего сумку с 38 млн рублей и уехал

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В центре Москвы неизвестный вырвал из рук мужчины сумку. Внутри находились 38 млн рублей. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, инцидент произошел 28 июня 2023 года на Большой Спасской улице. Неизвестный мужчина подошел к прохожему, схватил сумку и сел в легковой автомобиль Mercedes, на котором он скрылся с места происшествия.

Сразу после случившегося потерпевший рассказал обо всем полиции. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Полицейские ищут автомобиль, на котором скрылся грабитель.

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