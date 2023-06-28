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В ЕАО ищут пропавшего четырехлетнего мальчика

Mash: в ЕАО 70 человек ищут пропавшего недалеко от болота четырехлетнего мальчика

В селе Песчаное Еврейской автономной области (ЕАО) пропал четырехлетний мальчик. Его ищут более 70 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, 28 июня 2023 года ребенок гулял рядом с домом. Около 19.00 родители заметили, что его нигде нет. Они обошли поселок, но найти мальчика не получилось.

В полночь по местному времени родители сообщили о произошедшем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерами Национального центра помощи детям организовали поиск ребенка. К ним присоединились оперативные службы и местные жители.

Мальчика ищут уже около десяти часов, всю ночь он провел один. Зону поиска разделили на сектора, по ним прочесывают местность.

Неподалеку от поселка есть болото. Сейчас там проходят самые активные поиски.

Обстоятельства и причины пропажи ребенка устанавливаются.

Ранее в Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик.

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