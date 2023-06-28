Организаторы «Российской креативной недели» анонсировали хедлайнеров и программу форума

В этом году ключевой темой деловой программы четвертого форума «Российская креативная неделя», который пройдет 3 по 7 июля в кластере «Ломоносов» при МГУ, станет образ будущего креативных индустрий. На сессиях и дискуссиях встретятся ведущие эксперты рынков, представители власти, институтов развития, образования и культуры. Об этом сообщили организаторы мероприятия в ходе состоявшейся в ТАСС пресс-конференции.

Были объявлены и основные направления деловой программы. Их пять: контент и медиа, пространственное развитие, культура и искусство, образование и кадры и региональный трек.

Среди участников форума — первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и многие другие.

Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание, которое пройдет 3 июля. В нем примут участие представители власти и креативного бизнеса.

«Отечественные креативные бизнесы за прошедший год смогли адаптироваться, занять освободившиеся ниши после ухода западных компаний. Внешние обстоятельства обернулись новыми возможностями и для российских кинопроизводителей, и для цифровых платформ, и для прокатчиков», — заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день существуют барьеры, которые необходимо устранять, чтобы креативные сферы развивались более энергично.

«И я рассчитываю, что участники сформулируют четкие запросы рынка, свое видение образа будущего креативных индустрий и предложат конкретные решения», — добавил Новиков.

По словам президента АНО «Креативная экономика», директора форума Марины Абрамовой, все креативные рынки за прошедший год пересмотрели свои стратегии развития. Одним пришлось собирать бизнес с нуля, другим — искать новые партнерства, формировать команды, создавать новые продукты.

«Компании пересобрали свои бизнес-модели, переориентировались на новые аудитории и рынки. Мы все это учли при формировании деловой программы форума и сделали ее максимально насыщенной и практико-ориентированной», — заверила она.

Ранее сообщалось , что эксперты назвали прошедший в Сибири в конце прошлого года форум креативных индустрий драйвером изменений в отрасли.