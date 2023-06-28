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СМИ сообщили о массовом отравлении детей в Амурской области

Baza: 70 детей отравились в детском лагере в Амурской области

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Haggardous50000/Shutterstock

В Детском спортивно-оздоровительном лагере «Белые горы» в Амурской области отравились 70 детей в возрасте от 8 до 16 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что дети пожаловались на боли в животе и рвоту.

«Что конкретно с ними произошло, еще предстоит выяснить, но, по словам отравившихся, накануне они питались только в местной столовой», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в общей сложности в лагере находится 275 детей. В текущий момент в «Белые горы» направили представителя амурского управления Роспотребнадзора.

До этого депутаты «Единой России» попросили Генпрокуратуру провести массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита в российских регионах. 

По мнению депутата Александра Якубова, которое он выразил в письме Генпрокуратуре, летом риск роста случаев, как инцидент с отравлением более сотни людей в Братске, возрастает среди граждан, которые покупают еду в летних кафе и других заведениях, торгующих фастфудом.

Ранее Россельхознадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Братске.

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