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Опубликовано видео с обломками батискафа «Титан»

Канадский телеканал CBC опубликовал видео с обломками батискафа «Титан»

Западные СМИ публикуют кадры подъема обломков батискафа «Титан», который разрушился при погружении к лайнеру «Титаник». Съемки в частности опубликовали канадский телеканал CBC и британский Sky News.

На видео подъемный кран в порту в канадском Ньюфаундленде спускает остатки аппарата на землю.

Связь с батискафом «Титан» пропала 18 июня, через 1 час 45 минут после погружения к обломкам «Титаника». 19 июня началась ​​поисково-спасательная операция. Запасы воздуха на батискафе были рассчитаны на 96 часов — до 22 июня. Обломки батискафа нашли в районе поисков 22 июня.

Сообщалось, что люди на борту батискафа скорее всего погибли быстро и безболезненно. Как отметила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти, разрушение корпуса подводного аппарата произошло «невероятно быстро», всего за долю миллисекунды.

Ранее Netflix раскритиковали из-за появления на платформе «Титаника».

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Гибель батискафа «Титан»
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