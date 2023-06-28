Эксперт рассказала, как школьников будут учить трудолюбию

Привычка ответственно и качественно выполнять свою работу, умение взаимодействовать с командой единомышленников, уважение к труду других, — все это должно формироваться в образовательной деятельности, считает директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.

Комментируя инициированный «Единой Россией» законопроект о трудовом воспитании школьников, эксперт заявила о его важности и подчеркнула, что Институт изучения детства, семьи и воспитания заинтересован в скорейшем принятии документа.

Школы становятся единым образовательным и воспитательным пространством, законопроект «Единой России» — очередной шаг в этом направлении. В программах воспитания трудовое направление станет одним из обязательных, констатирует Наталья Агре.

«Инициатива создаст основы формирования у обучающегося трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам», — уверена эксперт.

Она добавляет, что ученик не может научиться трудолюбию, наблюдая за трудом других, он должен сам по мере своих возможностей участвовать в нем.

«Видя результат своей работы, через созидание в школе будет формироваться чувство личной причастности к делу и ответственности учеников за его результат. Ученик будет ценить результаты своего труда в выбранной профессии, и с уважением относиться к труду тех, кто рядом», — полагает эксперт.

При этом Наталья Агрэ добавляет, что необходимо обеспечить преемственность такого же ценностного отношения в семье.

«Человек должен быть трудолюбив и дома, и на работе и даже в отдыхе. Труд облагораживает, и понимать это должен каждый гражданин Российской Федерации, внося личный вклад в благополучие страны», — заключила директор Института изучения детства, семьи и воспитания.

Напомним, 28 июня Госдума приняла в первом чтении инициированный партией «Единая Россия» законопроект, который предусматривает обязанность школьников трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей. Речь идет о такой деятельности, как уборка класса, посадка деревьев на пришкольной территории, помощь в библиотеках или школьных музеях и выполнении других простых задач.

Авторы законопроекта отмечают, что при формировании плана работ будут учитываться особенности здоровья учащихся, а полученные навыки пригодятся детям в жизни.

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