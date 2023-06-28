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«Новая газета — Европа» признана нежелательной в РФ

Генпрокуратура РФ признала «Новую газету — Европа» нежелательной организацией

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность в России организации «Новая газета - Европа» (BDR Novaja Gazeta-Europe). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.

«Решение принято Генпрокуратурой России по результатам проведения проверки», — говорится в сообщении.

ГП РФ утверждает, что «организация осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам РФ».

21 июня Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании деятельности международной неправительственной организации «Всемирный фонд природы» (признан в РФ иностранным агентом) (WWF) нежелательной на территории РФ.

В Генпрокуратуре РФ объяснили данное решение тем, что WWF под руководством Эдварда Невилла Исделла используется «в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере». До этого организацию признали иностранным агентом.

Ранее в ГП РФ объяснили, почему признали нежелательной правозащитную группу «Агора» (признана в РФ нежелательной организацией).

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