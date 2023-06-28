В Петербурге нашли еще один микроавтобус Пригожина

На подземном паркинге отеля на Васильевском острове в Санкт-Петербурге был найден Citroen, опечатанный сотрудниками ФСБ, связанный с семьей Евгения Пригожина, сообщает 28 июня 47news.

По данным издания, автомобиль был найден на втором ярусе подземного паркинга отеля River Palace. По данным «Фонтанки», отелем управляет АО «Дипломат», среди акционеров которого находится супруга Евгения Пригожина Любовь.

Микроавтобус находился в идеальном состоянии — одометр показывает десятки километров, новые диски и нет следов пыли. При этом заметны следы вмешательства силовых ведомств — на передних сиденьях оставлены осколки стекол, двери после взлома замотаны скотчем. Отмечается, что из автобуса доставали коробки.

Отмечается, что транспортное средство было изучено в субботу, 24 июня.

24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что в нескольких автомобилях у его офиса были найдены большое количество наличных денег. По его словам, у него обнаружили «Газель» и два автобуса, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы работникам и на выплаты семьям бойцов ЧВК. До этого издание «Фонтанка» писала, что в найденных в «Газели» коробках находятся 4 млрд рублей.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.