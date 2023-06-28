Политолог отметил грамотную работу Путина и силовиков во время мятежа в России

Президент России Владимир Путин в своих выступлениях очень четко обозначил критерии того, что произошло в России 23-24 июня. Об этом заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Он конкретно назвал это событие мятежом и ударом в спину России. При этом глава государства разделил рядовых членов ЧВК «Вагнер» и группу командиров, которые организовали этот мятеж», — сказал он.

По словам политолога, большинство тех, кто находился в этих колоннах, не знали куда они двигаются и зачем.

«Надо отметить очень грамотную работу российских силовиков, которые знали, что идут сложные переговоры по нескольким трекам в то время, когда колонна двигалась. И поэтому силовики отслеживали ее движение, но не препятствовали. Было несколько инцидентов, но это нужно отнести к запоздалой связи. Несомненно, будет проведено расследование и будет восстановлена вся хронология событий. Но мы уже видим определенные сигналы заинтересованности западных спецслужб в этих событиях», — заявил Баширов.

При этом эксперт подчеркнул, что президент очень вовремя выступил.

«Он выступил утром еще до обеда и четко расставил акценты. Мы видели очень широкую поддержку в соцсетях. Высказывались известные политические деятеля, губернаторы, партии и лидеры общественного мнения. Очень четкую позицию заняли федеральные СМИ, что президент на встрече с главными редакторами этих изданий отметил», — сказал политолог.

По его мнению, все это повлияло на переговоры, которые шли с заговорщиками.

«В соцсетях было много сообщений о том, что колонна идет, граждане ее встречают и делятся едой, но никто не знал, что это люди, которых ведут на совершение преступных действий. Поэтому очень хорошо, что президент отделил тех, кто был в заблуждении и не понимал, что происходит. В конечном итоге то, что они проехали 700 км в своих машинах это еще не состав преступления», — заключил Баширов.

Напомним, вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости», после чего Генпрокуратура возбудила дело об организации вооруженного мятежа.