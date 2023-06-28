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В Москве обнаружили тело ученого, участвовавшего в стыковке «Союз-Аполлон»

В Москве скончался ученый Богомолов, автор системы сигналов для стыковки «Союз-Аполлон»

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Ученый, разработавший системы световой сигнализации для стыковки космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон» Алексей Богомолов скончался на 82-м году жизни в Москве. Издание ИА Регнум, ссылаясь на источник, сообщает, что его тело пролежало три дня в квартире на юго-востоке Москвы.

По данным из источника, родственники обнаружили тело ученого 21 июня в его квартире в районе Лефортово. По факту его смерти проводится проверка.

Алексей Алексеевич Богомолов родился 22 декабря 1941 года, являлся кандидатом технических наук и был начальником исследовательского сектора и лаборатории ОКБ МЭИ. Ученый разрабатывал одни из первых в СССР лазерные дальномеры, предназначенные для радиолокационной станции «Кама». В 70-х годах он разрабатывал систему световой сигнализации для космического корабля «Союз», необходимую для стыковки с американским космическим кораблем «Аполлон».

За работу Богомолов был удостоен ордена «Знак почета», медали Федерации космонавтики России «С. П. Королев» и почетного знака Циолковского Федерального космического агентства.

30 мая был побит рекорд по количеству человек, которые одновременно находятся на орбите Земли.

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