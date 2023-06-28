«Могут увеличить риск выкидыша»: нутрициолог назвал опасные для беременных продукты

Некоторые продукты могут быть особенно опасны для беременных женщин и их будущего ребенка, рассказал «Общественной службе новостей» нутрициолог Олег Золоев.

Так, по его словам, продукты, содержащие кофеин, могут увеличить риск выкидыша и преждевременных родов. А некоторые виды сыра, произведенные не пастеризованного молока, могут содержать бактерии листерия, которые могут вызвать опасные заболевания у ребенка.

Эксперт также советует быть осторожнее с едой и кремами, в которых содержится витамин А. Например, витамином А богаты печень, рыбий жир, желток яйца, сливочное масло, сметана, красная икра, молочные и другие продукты.

«Витамин А является важным питательным веществом, необходимым для здоровья кожи, зрения и иммунной системы. Однако при потреблении больших доз витамина А во время беременности может возникнуть риск повреждения плода. Поэтому, если вы беременны или планируете беременность, важно следить за уровнем потребления витамина А и обсудить это с вашим врачом», — указал Золоев.

Диетолог медицинского центра «Проект Здоровье» в Санкт-Петербурге Наталья Круглова до этого говорила, что крапивный суп, который обладает полезными свойствами, противопоказан беременным и кормящим женщинам, а также детям до трех лет.

Ранее беременная сестра Ким Кардашьян Кортни опубликовала фото в купальнике.