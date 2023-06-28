В Карелии мужчина избил отца доской за совет ложиться спать пораньше

В Карелии безработный сын ударил доской отца, предложившего ему трудоустроиться. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Бытовой конфликт случился в одном из населенных пунктов Лоухского района ранним утром. Как выяснил участковый, прибывший по вызову, в тот день пенсионер только проснулся и увидел, что его 33-летний сын спать еще не ложился.

Тогда хозяин дома в очередной раз завел со своим взрослым ребенком разговор о необходимости трудоустройства. Недовольный упреком в отсутствии работы мужчина ударил деревянной доской, найденной им на придомовой территории, своего родителя по голове.

Пожилой человек обратился за медицинской помощью, а в отношении безработного сына пострадавшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Теперь фигурант может лишиться свободы на срок до 2 лет.

Ранее в Орле мужчина, прибывший на лечение, напал в больнице на собственного отца и избил его.