Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что направил министру образования и науки Украины Оксену Лесному письмо критикой предложения Национальной комиссии по стандартам государственного языка при правительстве по переименованию 1,4 тыс. городов и сел страны, включая подконтрольный Киеву город Запорожье.

В публикации говорится, что анализ наименований тех населенных пунктов, которые предложены к «приведению в соответствие со стандартами государственного языка», показал, что Национальная комиссия вышла за пределы полномочий. определенных законом. Также он указал, что в большинстве случаев отсутствуют также соответствующие закону четкие рекомендации по переименованию.

Креминь отметил, что в списке Нацкомиссии на переименование большое количество названий населенных пунктов соответствующих стандартам государственного языка. Кроме этого, он отметил, что большинство рекомендаций не содержат правильного варианта.

Ранее Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка предложила переименовать Запорожье из-за несоответствия нормам украинского языка. Как считают специалисты, в названии города содержатся отсылки к «российской имперской политике».

Позже депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский заявил, что предложение Нацкомиссии по стандартам государственного языка о переименовании города Запорожье является «маразмом».

Ранее в Госдуме предложили Киеву переименовать Евросоюз.