За месяц акция «Дети-Детям» собрала более 57 тыс. книг для жителей новых регионов

К акции «Дети-Детям», стартовавшей в мае 2023, присоединяются жители разных городов России, желающие передать книги для детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. За первый месяц, как сообщили организаторы проекта, было собрано 57 тыс. тысяч произведений художественной и обучающей литературы. Цель проекта — в дни школьных каникул обеспечить ребят из новых регионов России работами классиков и современных авторов.

Новый сезон федеральной акции «Дети-Детям» был запущен Российским детско-юношеским центром при поддержке Министерства просвещения РФ совместно с гуманитарной миссией #МЫВМЕСТЕ и ресурсными центрами «Мосволонтер».

По всей стране сейчас работает более 100 пунктов сбора книг — дети, подростки и их родители, педагоги, активисты Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», «Юнармии», советники директоров по воспитанию, вожатые и волонтеры приносят туда свои любимые произведения.

По словам директора Росдетцентра Александра Кудряшова, помимо практической пользы — сбора книг для регионов, акция имеет колоссальное воспитательное значение.

«Собирая литературу, ребята по-настоящему проникаются идеями взаимопомощи и добровольчества. А дети из Луганской и Донецкой народных Республик, Запорожской и Херсонской областей вместе с книгами получают ощущение дружеской поддержки и заботы со стороны большой, сильной страны, гражданами которой они теперь являются», — считает Кудряшов.

Советник директора по воспитанию средней школы в селе Суна Кировской области Екатерина Мусихина убеждена, что подобные проекты учат детей сопереживать близким, помогать по мере своих сил тем, кому нужна поддержка, проявлять свою гражданскую позицию, ответственность и бескорыстие.

«Уверена, что наши книги понравятся ребятам из новых регионов, а чтение принесет им новые знания и положительные эмоции», — сказала Мусихина.

В регионах пункты сбора книг организованы в образовательных организациях, на базе которых действуют добровольческие отряды-участники всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» и в региональных штабах гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ.

Жители Москвы и Московской области могут принести книги в ресурсные центры «Мосволонтер», отмечают организаторы проекта.

Акция продлится до 31 июля.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде наградили волонтеров проекта #МЫВМЕСТЕ.