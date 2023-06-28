Экс-глава ГУ МЧС по Кузбассу может выйти по УДО по делу «Зимней вишни»

Бывшего главу ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, приговоренного к 10,5 года лишения свободы по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев.

«Общий режим и год в следственном изоляторе считается за полтора года на общем режиме. Получается, что семь с половиной лет он как бы отбыл. Александр Мамонтов может подавать на условно-досрочное освобождение или замену наказания более мягким, например, исправительными работами. Это теоретически, потому что практически приговор в законную силу не вступил, он сейчас будет обжаловаться, дело многотомное, это еще минимум на полгода», — сказал эксперт.

27 июня Центральный районный суд города огласил приговор Мамонтову, ему также назначили штраф в размере 900 тыс. рублей. Александр Мамонтов и его бывший подчиненный, главный государственный инспектор по пожарному надзору Григорий Терентьев не признали в суде своей вины по делу о пожаре в «Зимней вишне».

Напомним, по данным следствия, обвиняемые знали о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ, но не приняли никаких мер для их устранения. Отмечается, что их халатность могла привести к таким масштабам бедствия.

25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека, большинство из которых — дети.

Ранее суд освободил из-под стражи пожарного, осужденного после пожара в «Зимней вишне».