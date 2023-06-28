Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт предупредил россиян об опасностях при поездке в Европу

Вице-президент РСТ Барзыкин назвал рискованными для россиян путешествия в Европу

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что сегодня путешествия в европейские страны могут быть небезопасными для россиян на фоне высокой неопределенности при въезде и выезде, а также из-за проблем с логистикой и использованием карт российских банков. Свое мнение эксперт выразил в интервью «Ленте.ру».

По словам Барзыкина, российских граждан могут остановить даже в транзитной зоне. Несмотря на то что многие страны Европы продолжают выдавать россиянам шенгенские визы, подход у государств разных. Кроме того, сейчас гражданам РФ не выдают такую визу по упрощенной системе, напомнил собеседник издания.

«Даже для того чтобы сходить в туалет, надо расплатиться картой. Забронировать отель, экскурсию — тоже», — напомнил эксперт о проблеме с российскими картами в Европе.

Ранее сообщалось, что МИД Франции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях