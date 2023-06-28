Эксперт предупредил россиян об опасностях при поездке в Европу

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что сегодня путешествия в европейские страны могут быть небезопасными для россиян на фоне высокой неопределенности при въезде и выезде, а также из-за проблем с логистикой и использованием карт российских банков. Свое мнение эксперт выразил в интервью «Ленте.ру».

По словам Барзыкина, российских граждан могут остановить даже в транзитной зоне. Несмотря на то что многие страны Европы продолжают выдавать россиянам шенгенские визы, подход у государств разных. Кроме того, сейчас гражданам РФ не выдают такую визу по упрощенной системе, напомнил собеседник издания.

«Даже для того чтобы сходить в туалет, надо расплатиться картой. Забронировать отель, экскурсию — тоже», — напомнил эксперт о проблеме с российскими картами в Европе.

Ранее сообщалось, что МИД Франции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию.