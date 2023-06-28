Власти Севастополя отреагировали на данные о смертельном отравлении жителей рыбой

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале опроверг сообщения о смерти местных жителей из-за отравления рыбой.

«Очередную ложь разгоняют укропаблики. Якобы в Севастополе умерла семья из-за отравления рыбой, и что опасный продукт может быть на любом рынке города, а я «запретил раскрывать эту информацию, чтобы не допустить паники», — пишет Развожаев.

Он отметил, что вся продукция, поступающая на прилавки города, проходит тщательную проверку, а все больницы сообщать о случаях отравлений в Роспотребнадзор, который не находится под контролем местных властей. Развожаев также отметил, что он одним из первых бы сообщил о подобном инциденте и призвал доверять информации только из проверенных источников.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал взломом фейковое обращение президента России Владимира Путина о военном положении.