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Власти Севастополя отреагировали на данные о смертельном отравлении жителей рыбой

Губернатор Развожаев опроверг данные о смерти жителей Севастополя из-за отравления рыбой

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале опроверг сообщения о смерти местных жителей из-за отравления рыбой.

«Очередную ложь разгоняют укропаблики. Якобы в Севастополе умерла семья из-за отравления рыбой, и что опасный продукт может быть на любом рынке города, а я «запретил раскрывать эту информацию, чтобы не допустить паники», — пишет Развожаев.

Он отметил, что вся продукция, поступающая на прилавки города, проходит тщательную проверку, а все больницы сообщать о случаях отравлений в Роспотребнадзор, который не находится под контролем местных властей. Развожаев также отметил, что он одним из первых бы сообщил о подобном инциденте и призвал доверять информации только из проверенных источников.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал взломом фейковое обращение президента России Владимира Путина о военном положении.

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