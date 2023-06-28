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Школьника из Петербурга подозревают в изнасиловании своего приятеля в парке

«Фонтанка»: в Петербурге мать подростка обвинила его сверстника в совращении сына

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге следователи проводят проверку в отношении школьника, подозреваемого в изнасиловании своего знакомого. Об этом пишет «Фонтанка».

Как сообщает источник, мать пострадавшего ребенка обратилась к правоохранителям во вторник, 27 июня. Женщина рассказала, что подозревает 13-летнего знакомого ее сына в совершении насильственного преступления.

Инцидент, по ее словам, произошел еще в августе 2022 года в парке Малиновка в Красногвардейском районе города. Тогда школьник якобы изнасиловал ее ребенка. Уточняется, что возможный злоумышленник всего на год старше потерпевшего.

В настоящее время сотрудники СК устанавливают, действительно ли подросток пострадал от насильственных действий сексуального характера, и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Тюмени старшеклассники изнасиловали в подъезде свою 13-летнюю подругу.

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