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Сотни тысяч мусульман пришли в мечети Москвы на Курбан-байрам

РИА Новости: 200 тыс. мусульман пришли в мечети Москвы на намаз в Курбан-байрам

Свыше 200 тыс. мусульман пришли в мечети Москвы на праздничный намаз в первый день праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, только в Соборную мечеть пришли 100 тыс. верующих.

Ранее сообщалось, что утром праздника руководство мусульманской общины ожидает увидеть в мечетях Москвы около 300 тыс. мусульман и еще около 200 тыс. в Московской области.

Празднование Ид аль-Адха и Курбан-байрама продлится с 28 июня по 1 июля. В дни Курбан-байрама принято надевать новую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы родных. В Москве и Московской области к организации праздничного намаза привлечены волонтеры, которые на различных языках помогут верующим ориентироваться на улицах, выходах из метро и улицах.

В Саудовской Аравии день жертвоприношения — это кульминация хаджа — ежегодного мусульманского паломничества к святыням Медины и Мекки. В этом году там собралось около 2,5 млн верующих, в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году.

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