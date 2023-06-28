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В России свою профессию больше всего любят учителя

SuperJob: учителя возглавили рейтинг работников, которые больше всего любят свою работу

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Чаще всего свою работу любят учителя, главные бухгалтеры и врачи, реже всего — продавцы, операторы call-центра и кладовщики. Это показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, среди любящих свою работу больше всего учителей, главных бухгалтеров и врачей: среди них в теплых чувствах к своему делу признаются 76%, 75% и 74% соответственно. В пятерку профессий, представители которых чаще других радуются каждому новому рабочему дню, вошли также экономисты (73%), программисты и дизайнеры (по 70%).

Напротив, реже всего о любви к своей работе говорят продавцы (27%), операторы call-центра (35%) и кладовщики (36%). Кроме того, в особой привязанности к своим повседневным обязанностям нечасто признаются курьеры (37%) и охранники (39%).

За год значительно выросло число любящих свою работу HR-менеджеров (на 16 п.п.), водителей (на 12 п.п.), а также продавцов, главных бухгалтеров, экономистов и менеджеров по закупкам (на 11 п.п.). Реже стали говорить о теплых чувствах к своей деятельности системные администраторы (на 10 п.п.), администраторы (на 9 п.п.) и воспитатели (на 7 п.п.).

Ранее стало известно, что молодые россияне не хотят быть начальниками.

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