Врач объяснила, какую еду есть летом, чтобы избежать перегрева и обезвоживания

Летом лучше всего употреблять еду с большим содержанием воды, и в первую очередь обратить внимание стоит на овощи, фрукты и ягоды. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

«Ешьте летом больше огурцов, редиса, помидоров, зелени и других овощей, которые растут на грядке. Среди фруктов и ягод в жару отлично подойдут клубника и цитрусовые. Также рекомендовано пить больше воды и добавить в рацион крупы», – сообщила врач.

По ее словам, помимо воды, стоит обратить внимание на свежие соки или смузи из овощей, фруктов и зелени. Однако смузи лучше делать на воде. Полезны будут и холодные морсы и компоты из натуральных фруктов и ягод. Поможет охладиться и квас, но важно выбирать натуральный напиток без лишнего сахара.

«Хорошее блюдо, которое спасает от жары – окрошка. Свежие овощи в составе помогут восполнить количество витаминов в организме, а также обезопасить от обезвоживания. Можно употреблять в пищу и другие холодные супы, но важно, чтобы они были не слишком жирными», – рекомендовала Наталия Гридина.

Она также посоветовала избегать «тяжелую» пищу, например, жирное мясо, включая шашлык, а также сладкое и острое.

«Не следует летом есть и мороженое, в процессе усвоения которого организм будет выделять еще больше тепла вместо желаемого охлаждения. Отказаться лучше и от соленого и копченостей. Они задерживают воду в организме», – заключила диетолог.

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