В Петербурге босая девушка с ножом заставила мужчину купить ей сигареты

В Санкт-Петербурге задержали молодую местную жительницу. Ее подозревают в совершении преступления в магазине на автомобильной заправочной станции. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в официальном Telegram-канале.

Около 22:15 26 июня 2023 года в магазин на АЗС, расположенной на проспекте Большевиков, зашла девушка. Она взяла сигареты и зажигалку с прилавка и пошла на кассу. Неизвестная девушка без обуви показала продавцу кухонный нож, а затем продемонстрировала его мужчине, который хотел оплатить топливо. Девушка предложила покупателю оплатить ее товары, что он и сделал.

Сотрудники АЗС нажали на кнопку тревожной сигнализации, когда неизвестная вышла из магазина. На улице девушка начала размахивать ножом, но ее задержали во время этого процесса приехавшие на место полицейские.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленнице 24 года. Ее передали врачам скорой медицинской помощи для госпитализации.

Ранее в Саратовской области пьяный прохожий ранил ножом в шею остановившего его полицейского.