Shot сообщил о попытке диверсии на железной дороге под Екатеринбургом

В Свердловской области злоумышленник попытался поджечь батарейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Диверсия на ж/д под Екатеринбургом: неизвестный попытался уничтожить батарейный шкаф», — говорится в публикации.

По данным канала, инцидент случился на перегоне «Сысерть — Мраморское» в Полевском городском округе в ночь на 27 июня. Машинист поезда увидел согнутую и подгоревшую дверь шкафа. Согласно заключению экспертов, неизвестный предпринял попытку его поджога, однако возгорание самоустранилось.

«На движение поездов диверсия никак не повлияла, пострадавших нет», — указывается в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов уже собрали улики и разыскивают злоумышленника.

Ранее сообщалось, что неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге в Чеховском районе Московской области. Отмечается, что шкаф успел выгореть полностью.