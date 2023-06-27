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Shot сообщил о попытке диверсии на железной дороге под Екатеринбургом

Shot: в Свердловской области неизвестный попытался поджечь батарейный шкаф на ж/д

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Shutterstock

В Свердловской области злоумышленник попытался поджечь батарейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Диверсия на ж/д под Екатеринбургом: неизвестный попытался уничтожить батарейный шкаф», — говорится в публикации.

По данным канала, инцидент случился на перегоне «Сысерть — Мраморское» в Полевском городском округе в ночь на 27 июня. Машинист поезда увидел согнутую и подгоревшую дверь шкафа. Согласно заключению экспертов, неизвестный предпринял попытку его поджога, однако возгорание самоустранилось.

«На движение поездов диверсия никак не повлияла, пострадавших нет», — указывается в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов уже собрали улики и разыскивают злоумышленника.

Ранее сообщалось, что неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге в Чеховском районе Московской области. Отмечается, что шкаф успел выгореть полностью.

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