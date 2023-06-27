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В детском саду Челябинска произошла вспышка сифилиса

Shot: в Челябинске ребенок заразился сифилисом в детском саду

В Челябинске у сотрудницы детского сада и одного из воспитанников диагностировали сифилис. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, сотрудники детского сада попросили родителей подписать согласие на забор анализов у детей, причем причину им не назвали. Когда пришли результаты, которые показали, что один из воспитанников болен сифилисом, воспитатели провели экстренное собрание.

Сотрудники детского сада порекомендовали всем срочно пропить антибиотики, при этом причину им снова не назвали. Родители надавили на медицинского работника учреждения, которая рассказала, что у них произошла вспышка венерического заболевания.

Сифилис передается и половым путем, и бытовым, поэтому дети, которые находились в тесном контакте с больным взрослым, могут быть заражены. Сейчас всех контактировавших обследуют.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль это дело.

Ранее в Челябинской области больная бешенством кошка покусала ребенка.

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