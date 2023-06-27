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Хинштейн прояснил ситуацию с передачей техники «Вагнера» Росгвардии

Депутат Хинштейн: вопрос передачи Росгвардии техники от ЧВК «Вагнер» не обсуждается

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Shutterstock

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что решение об оснащении Росгвардии военной техникой было принято еще в начале года и не связано с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Также, по его словам, не обсуждается вопрос передачи силовому ведомству «вагнеровской» техники.

«Еще раз уточнил у коллег из Росгвардии: вопрос передачи ведомству военной техники от ЧВК «Вагнер» не обсуждается», — написал политик.

Он уточнил, что всю технику планируется закупать в рамках гособоронзаказа и в этих целях еще весной Росгвардией были сформированы заявки и направлены в Минпромторг, Минфин и другие ведомства.

Он заявил, что президент принял решение об оснащении Росгвардии тяжелой военной техникой еще в начале года, поэтому оно никак не связано с недавними событиями. По словам Хинштейна, это решение ранее не оглашалось.

27 июня Минобороны РФ сообщило о процессе подготовки к передаче частной военной компанией «Вагнер» тяжелой военной техники в действующие подразделения российских Вооруженных сил.

В этот же день глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что служба получит тяжелое вооружение и танки.

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