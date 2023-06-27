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В Москве мужчина в военной форме передал прохожим гранату в качестве привета от Пригожина

Baza: в Москве неизвестный отдал прохожим гранату в качестве привета от Пригожина

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Depositphotos

В Москве неизвестный мужчина в военной форме подошел к прохожим и отдал им гранату. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, 24 июня 2023 года около 23:00 к трем девушкам и молодому человеку, которые отдыхали около жилого дома, расположенного на первом Курьяновском проезде, подошел мужчина. Он попросил показать ему путь к Мосводоканалу, после чего стал уходить в указанном направлении, но неожиданно вернулся.

Незнакомец протянул одной из девушек некий предмет, сообщив ей, что это граната — «привет от Пригожина». Москвичка тут же положила ее на землю и сообщила о произошедшем в полицию.

Прибывшие на место саперы установили, что предмет не представляет опасности, так как это светошумовая страйкбольная граната.

Сотрудники правоохранительных органов опросили очевидцев и составили по их описанию фоторобот злоумышленника. Полицейские также сходили на Мосводоканал, однако туда не приходил мужчина в военной форме.

Неизвестного сейчас ищут.

Ранее в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранатой жену.

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