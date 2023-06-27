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Сибирский полпред президента Серышев и депутат Сокол обсудили развитие Хакасии

Полпред президента в СФО Серышев и Сергей Сокол сошлись в подходах по развитию Хакасии

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Телеграм-канал Сергей Сокол

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и депутат Госдумы Сергей Сокол провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили приоритеты развития регионов Сибири и меры, направленные на социально-экономическое развитие Хакасии. Об этом в своем Теlegram-канале сообщил Сергей Сокол.

«Сошлись во мнении и подходах по решению задач, связанных с участием республики в реализации национальных проектов, программ развития в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, работы общественного транспорта и экологии», — написал парламентарий.

Также Сокол отметил, что полномочный представитель дал высокую оценку работе по формированию стратегии социально-экономического развития Хакасии до 2035 года, инициированной парламентарием.

Кроме того, полпред поддержал проводимые Соколом стратегические экспертные сессии по «наиболее чувствительным для жителей региона вопросам».

Ранее пресс-служба партии «Единая Россия» сообщила, что вернувшийся 17 апреля из зоны спецоперации депутат Госдумы Сергей Сокол будет баллотироваться в губернаторы Хакасии от ЕР, соответствующее решение принял открытый 20 апреля штаб общественной поддержки партии власти.

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