В Италии уволили учительницу, которая 20 лет не появлялась на работе, пишет LADBible. Сообщается, что она преподавала литературу и философию.

Де Лио из Венеции приняли на работу в школу больше 20 лет назад, однако женщина почти сразу ушла в отпуск по болезни, после чего посещала конференции и курсы по повышению квалификации, изредка появляясь на уроках. В те дни, когда она вела занятия, школьные инспекторы характеризовали ее способ подачи материала как «запутанный».

Кроме того, Де Лио часто брала учебники у своих учеников, потому что забыла свои собственные материалы дома. В итоге она была уволена, но через суд восстановилась в должности. Правда, после этого она 20 лет не появлялась на работе.

Только летом 2023 года суд отменил свое решение, и женщина снова была уволена.

«Извините, но сейчас я на пляже», — прокомментировала учительница свое очередное увольнение.

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