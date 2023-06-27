Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Италии уволили учительницу, которая 20 лет не появлялась на работе

LADBible: учительница из Италии 20 лет не появлялась на работе и была уволена

close
100%
LinkedIn/Pixabay

В Италии уволили учительницу, которая 20 лет не появлялась на работе, пишет LADBible. Сообщается, что она преподавала литературу и философию.

Де Лио из Венеции приняли на работу в школу больше 20 лет назад, однако женщина почти сразу ушла в отпуск по болезни, после чего посещала конференции и курсы по повышению квалификации, изредка появляясь на уроках. В те дни, когда она вела занятия, школьные инспекторы характеризовали ее способ подачи материала как «запутанный».

Кроме того, Де Лио часто брала учебники у своих учеников, потому что забыла свои собственные материалы дома. В итоге она была уволена, но через суд восстановилась в должности. Правда, после этого она 20 лет не появлялась на работе.

Только летом 2023 года суд отменил свое решение, и женщина снова была уволена.

«Извините, но сейчас я на пляже», — прокомментировала учительница свое очередное увольнение.

Ранее в США уволили учителя, сравнившего цвет кожи учеников с обжаркой кофе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях