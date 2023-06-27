Жители ЖК «МЧС» в Казани пожаловались на долгое отсутствие школ и детсадов

В «фоновском» жилом комплексе «МЧС», который расположен на улице Губкина в Казани, за несколько лет так и не появились детские сады и школы. Об этом «Реальному времени» рассказали жители.

Помимо этого, гражданам не удалось добиться запуска школьного автобуса. В ответном документе, который был подписан заместителем начальника управления городского образования Андреем Мачиным, сказано, что в результате комиссионного объезда маршрут до школы не согласовали «из-за наличия недостатков в содержании улично-дорожной сети». При этом сроки ликвидации недостатков указаны не были.

«А на словах мне еще сказали, что у нас нет остановки для автобуса, поэтому наших детей все равно автобус забирать вряд ли сможет», — добавила активист дольщиков Гульнара Закирова.

В издании также отметили, что многие дольщики после того, как получили свои квартиры, продают недвижимость и переезжают в те микрорайоны, где уже есть детские образовательные учреждения.

19 июня сообщалось, что в Казани может появиться первая специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей, которую откроет благотворительный фонд помощи детям-инвалидам «НеЗаМи».