В Уфе устроили протест против решения властей о строительстве храма вместо музея

В столице Башкирии проходит флешмоб в поддержку строительства музея на месте археологических раскопок. При этом, как сообщает Telegram-канал RusNews, власти планируют воздвигнуть там церковь.

Сегодня, 27 июня, жители Уфы устроили флешмоб в поддержку строительства музея на участке Городище Уфа-II, который муниципалитет отдал под постройку Храма Всех Святых. Активисты же считают, что на территории археологического памятника, подлежащего государственной охране, нельзя строить что-то кроме музея.

По данным из открытых источников, историческая ценность этой земли была доказана еще в середине прошлого века. В ходе раскопок, начавшихся там в 1950-х годах, были найдены многочисленные костяные и керамические артефакты. С 1961 года территория попала в реестр охраняемых объектов, тогда было решено продолжать изучение древнего поселения. Однако теперь историческое место находится за строительным забором.

В настоящее время к месту стройки подогнали пустые автобусы, собравшиеся же скандируют: «Сохраним историю!»

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