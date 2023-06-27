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В музее космонавтики рассказали, когда жители Москвы увидят МКС в ночном небе

Москвичи смогут наблюдать МКС в ночном небе с 1 по 25 июля

Москвичи смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) в небе над столичным регионом с 1 по 25 июля. Об этом сообщается на сайте Музея космонавтики.

«С 1 по 25 июля МКС можно будет увидеть невооруженным глазом в небе над Москвой и Московской областью. Самый яркий момент пролета станции на ночном небе состоится в период с 13 по 17 июля», – уточняется в публикации, которую цитирует «Москва 24».

В музее отметили, что лучше всего МКС будет видно вечером и ночью, а иногда станцию можно будет наблюдать несколько раз за сутки.

Специалисты рассказали, что открытые пространства лучше всего подойдут для наблюдений. Нужно будет дождаться полета МКС, его продолжительность может быть от трех до пяти минут, поэтому на место следует приходить заранее, чтобы не пропустить его. График можно узнать на портале музея.

«Заметить МКС можно как яркую звезду, которая плавно перемещается по небосклону с юго-запада на юго-восток», – уточнили эксперты.

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